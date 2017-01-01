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Kaymakam koruması kriz geçiren yaşlı adamı yere düşerken yakaladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:03
Kaymakam koruması kriz geçiren yaşlı adamı yere düşerken yakaladı
Kaymakam koruması kriz geçiren yaşlı adamı yere düşerken yakaladı
- Yaşlı adam kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet meydanında kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına ilçe kaymakamının koruması yetişti.
Tosya Cumhuriyet Meydanı Hükümet binası önünde aniden fenalaşan yaşlı adam yere düşmek üzereyken olayı gören kaymakamın koruması hızla koşarak yaşlı adamı yakaladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Hükümet binası önünde E.G. isminde yaşlı bir kişi, birden fenalaştı ve sendelemeye başladı. E.G.'nin iyi olmadığını fark eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in koruması ise hızla koşarak yaşlı adamın yere düşmek üzereyken yakaladı. Daha sonra yaşlı adamı yere yatıran koruma, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından E.G., ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şeker ve Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen yaşlı adam, kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
(SDA-GY-Y)

17.05.2017 10:03:09 TSI
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