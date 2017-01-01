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Birecik Şanlıurfa tanıtım günlerinin hazırlıklarını tamamladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi, kente özgü tüm değerlerin şölen tadında bir etkinlikle Ankaralılara tanıtılacağı Şanlıurfa Günleri öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Atatürk kültür merkezinde, 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik uzun soluklu hazırlık yapan Birecik Belediyesi, ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra Birecik bezi, el emeği eserler, tarımsal ürünleri ve yöresel lezzetlerini ziyaretçilere tanıtacak. Birecik Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, Fırat Nehrinin muhteşem manzarasından Birecik kalesine, kelaynak kuşlarından kentin geçim kaynağı fıstığa kadar ilçenin en önemli değerlerinin görselleri ile süslenen stantta ilçenin tüm değerlerine yer verdiklerini bildirdi Pınarbaşı, stantta 4 gün boyunca Ankaralıları ağırlamaktan mutlu olacaklarını bildirdi. Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Fırat'ın incisi Birecik, standı fuarda adeta görsel şölen sunmaya hazırlanıyor.

50 stant kurulacak

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyesi, 50'ye yakın kamu kurum ve kuruluşu ile meslek odasının katılacağı Şanlıurfa Günleri, Atatürk kültür merkezinde, 2 bin 700 metrekare alanda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Şanlıurfa'nın yöresel gıdaları, el sanatları ürünleri ve tarım ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapılacak. Şanlıurfa'nın sanayi, tarım ve turizm alt yapısı ile mutfak kültürü ile ilgili sunumların yapılacağı tanıtım günlerinde, sergiler, uygulamalı el sanatları gösterileri, tiyatro oyunları ve konserler düzenlenecek. 19 Mayıs Cumartesi günü, Şanlıurfalı sanatçı Ferhat Göçer bir konser verecek.

(AK-SD-Y)



17.05.2017 10:05:40 TSI

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