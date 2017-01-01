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Aydın'da ihtiyaç sahipleri için tiyatro gösterisi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:06
Aydın'da ihtiyaç sahipleri için tiyatro gösterisi
Aydın'da ihtiyaç sahipleri için tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde sahnelenecek 'Her Şey Ayrı Yazılır Herkesse Birlikte' adlı oyundan elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.
Aydın'da faaliyet gösteren Çığırsızlar Tiyatrosu sezon 14. Oyununa çıkıyor. Kurucu ve eğitmen Kuntay Cengizoğlu tarafından yazılıp yönetilen ''Her Şey Ayrı Yazılır Herkesse Birlikte'' adlı oyun 30 Mayıs 2017 tarihi saat 20.00'de Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonunda izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Kurucu ve eğitmen Kuntay Cengizoğlu, yaptığı açıklamada; " İnsanlar arası ilişkileri, aşkı, bir çocuğun gözünde savaşı ve hayal gücünün etkilerini izlerken zaman zaman kahkahalar atacak zaman zaman ise duygulanacaksınız. Oyunumuzdan elde edeceğimiz geliri ise ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacağız. Bağışlarınız ve alacağınız biletler bir yaşamın gülümsemesine sebep olacaktır" dedi.
(MB-Y)

17.05.2017 10:06:18 TSI
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