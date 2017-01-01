olis, katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı

Polis, katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kaçmaya çalışırken, taksici kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, E.U. ve M.Ç.'nin dolaştıkları otomobilin benzininin bitmesi sonrasında tartıştıkları öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında E.U.'nun bıçakla arkadaşı M.Ç.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.
Olay sonrasında kaçmaya çalışan E.U.'nun bulunduğu bölgeyi kontrol altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, taksici kılığına girdi. Katil zanlısı E.U., taksici kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Katil zanlısı E.U. hakkında işlem başlatılırken, hayatını kaybeden M.Ç.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
(EÖ-AÖ-Y)
17.05.2017 10:25:31 TSI
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