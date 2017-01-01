Batman'da bin 785 paket kaçak sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir araçta yaptığı aramada, piyasa değeri 11 bin TL olan bin 785 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Arama yapılan araçta, piyasa değeri yaklaşık 11 bin TL olan bin 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
(OA-MP-Y)
17.05.2017 10:32:08 TSI
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