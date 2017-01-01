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Geleceğin mühendisleri yarıştı



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı öğrencileri arasında 'Maket Köprü Yarışması' düzenlendi.

Yarışmada 17 takım ve toplam 34 öğrenci tasarladıkları köprülerle yarışırken yarışmaya katılan köprüler; tasarım, özgünlük ve işçilik kalitelerine göre jüri tarafından değerlendirildi. Ayrıca köprü ağırlıkları ve yük taşıma kapasiteleri de belirlenerek, üç kategoriden alınan puanlara göre genel sıralama belirlendi. Yarışma sonucu genel sıralamada birinci olan "Kartal" takımına, yarışma ödülü olan dizüstü bilgisayarlar düzenlenen ödül töreni ile verildi. Törende bir konuşma yapan Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Apdulmutalip Şahinaslan, yarışmanın öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından faydalı olduğunu vurgulayarak, yarışmanın gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olan Rönesans Eğitim Vakfına teşekkür etti. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise, öğrencileri tebrik ederek, gençlerin bu tür yarışmalara katılmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Apdulmutalip Şahinaslan, İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Türk ve İnşaat Teknolojisi Programı öğretim görevlileri katıldı.

(İHU-BT-SD-Y)



17.05.2017 10:43:30 TSI

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