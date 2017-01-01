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Yılanlı Dere ıslah edildi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, taşkın riski oluşturan Yılanlı Dere'nin ıslahının tamamlandığını açıkladı.

Yılanlı Dere'nin ıslahını 1,5 yıl içinde tamamlandıklarını belirten Kamil Demircioğlu,"Samsun'da aşırı yağışlar sonucu taşkın riski altında bulunan Yılanlı Dere'nin ıslah çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamladı. O bölgede yaşayan vatandaşlarımız, bundan sonra mağdur olmayacaklar" dedi.



6 milyon liraya mal oldu

Canik ilçesi sınırlarında yer alan Yılanlı Dere'nin ıslahı inşaatı yapım işinin 6 milyon liraya mal edildiğinin altını çizen Kamil Demircioğlu, "Yılanlı Dere'nin ıslahının tamamlanmasından sonra çevreye olan olumsuz etkilerinin önüne geçildi. Daha önce dere yatağında çirkin görüntü vardı. Yılanlı Dere modern bir yapıya dönüştü" diye konuştu.

Demircioğlu, dere yatağının 4 metre yüksekliğinde, 12 metre açıklığında ve 1 km uzunluğunda U kesit betonarme şeklinde yapıldığını sözlerine ekledi.



Diğer ıslah çalışmaları

SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt ise Yılanlı Dere'nin ıslahının yanında, taşkın riski taşıyan Atakum ilçesi sınırlarında yer alan Çobanlı (Kuru Zeytin) ve Sazak Derelerinin ıslah çalışmalarının tamamlandığını, Havza ilçesinde ise, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı çalışmalarının devam ettiği açıklaması yaptı.

Projenin geçici kabulü ise geçtiğimiz gün yapıldı. Geçici kabule SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından Proje Kontrolörü İnşaat Mühendisi Selçuk Tütüncüoğlu, İnşaat Mühendisi Murat Sipahioğlu, İnşaat Mühendisi Mustafa Bülent Şen, İnşaat Teknikeri Murat Özbilgin ve ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

(SAM-SLH-Y)



17.05.2017 10:46:08 TSI

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