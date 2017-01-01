YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pamukkale Belediyesi'nden yürüyüş ve bisiklet yolu

Pamukkale Belediyesi'nden yürüyüş ve bisiklet yolu



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan bölgede doğayla içe içe durumundaki çamlık askeri saha yanında yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapacak. Kınıklı Mahalle Muhtarı Yaşar Kalay, Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cengiz Akçam ile birlikte yürüyüş-bisiklet yolu çalışmalarını inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, mahalle sakinlerinin görüşlerini de aldı.

Kınıklı Mahalle Muhtarı Yaşar Kalay, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve ekibine yapımına başlanan yürüyüş yolları ve bisiklet yolları için teşekkür etti.

Bölgedeki bisiklet yolu çalışmalarında şu ana kadar 850 metre yol açımı tamamlandığını ve bu alanın ring halinde 1500 metreye kadar ulaştırmayı planladıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Bizler belediyecilik anlamında bisiklet yolları ve yürüyüş yollarıyla şehrimizin geldiği noktayı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Bu anlamda doğayla iç içe olan Kınıklı Mahallemizin askeri alanın hemen yanında Çamlık'ın kenarında mükemmel bir ortamda bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın nispi olarak rahatlatılması anlamında yürüyüş yolları ve bisiklet yolları çalışmalarına başladık. Buradaki çalışmalarımızdaki amacımızhem bu bölgedeki vatandaşlarımızın hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşlarımızın gerçekten doğayla iç içe daha sağlıklıyaşam tarzına ulaşmalarını sağlamak ve bisiklet kullanımına teşvik etmek" dedi.Gürlesin, "Çalışmalarımıza kısa bir süre önce başladık. İnşallah çok uzatmadan da bir an önce bitirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.

(İHA-



17.05.2017 10:47:48 TSI

NNNN

