YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokat'ın minik pehlivanlarına büyük karşılama

Tokat'ın minik pehlivanlarına büyük karşılama



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ta Zile Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı 12-13 yaş aralığındaki güreşçiler, Antalya'da yapılan Serbest Grekoromen Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarılar sonrasında memleketlerinde coşkuyla karşılandı.

Antalya'da yapılan 12-13 yaş Serbest Grekoromen Türkiye Şampiyonasında, Zile Belediyesi Spor Kulübü lisansıyla mindere çıkan minik pehlivanlar elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Zile Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kurslarda yetişen güreşçiler, 1'i Türkiye şampiyonluğu olmak üzere toplamda 5 önemli dereceyle memleketlerine döndü. Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından ilçe stadyumunda çiçeklerle karşılanan güreşçiler, Zile Belediyesi önünde tertip edilen tören alanına kadar vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ödüllendirmenin de yapıldığı törende konuşan Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında dereceye giren güreşçileri ve ailelerini tebrik ettiğini söyledi.

Düzenlenen şampiyonada Zile Belediyesi Spor Kulübü takım olarak Türkiye 4'üncüsü olurken, Serbest ve Grekoromen Stilde; 59 kiloda Murat Doğan Türkiye Şampiyonu, 32 kiloda Adem Tezel Türkiye 3'üncüsü, 53 kiloda Şahin Dur Türkiye 5'incisi, 35 kiloda Sefa Yıldırım ve 66 kiloda Yusuf Bilir Türkiye 7'incisi oldu.

(DEE-UY-Y)



17.05.2017 10:51:51 TSI

NNNN

