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UNESCO temsilcileri Sivrihisar'ın kayalarını incelemeye geldi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - UNESCO temsilcileri, tabiat harikası olan Sivrihisar'ın kayalarını yerinde görmek için Eskişehir'e geldi.

Sivrihisar'ın çevresini saran sivri kayalar UNESCO'nun da ilgisini çekti. Bu kayaları yerinde incelemek isteyen UNESCO ekibi, şu sıralarda Sivrihisar'da bulunuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Naci Şakar, "Sivrihisar; tarih, kültür ve jeolojik varoluşu nedeni ile örnek değerlere sahip, şirin ilçemizi adeta bir hilal gibi saran sivri kayaları ile ünlü olup, ismini de buradan almıştır. Kayalarımızın jeolojik yapısı 300 kilometrelik alan içerisinde böyle bir tabiat harikasının görülmemesi ilginçtir. Aralık 2017'de UNESCO ile çalışmalarımız sonunda kayalarımızın jeolojik yapısı dışında tarihimize kültürümüze ve barındırdığı su kaynakları bitki örtüsü ile tabiat harikasıdır. Bu konuda UNESCO yetkililerine kaynak ve birikimlerimiz arz edilmiştir. 30 Mart 2017 günü Ankara'da UNESCO yetkilileri, Sivrihisar

Kaymakamlığı, Sivrihisar Belediye başkanlığı, SEV başkanlığı ile birlikte konuya son şeklinin verilmesi için Sivrihisar'da buluşmayı ve kayaları yerinde görüp inceleme olanağının sağlanması için UNESCO yönetim ve teknik heyeti şu anda Sivrihisarımızda bulunmaktalar. Kendileri ile birlikte yapacağımız çalışmaların Sivrihisar için çok önemli olacağı görüş ve düşüncesi ile konuyu kamuoyuna sunuyoruz" dedi.

(MSY-Y)



17.05.2017 10:53:28 TSI

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