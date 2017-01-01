Başkan Yalçın'a ziyaretler
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dış İlişkiler AB Genel Müdürlüğü AB Uzmanı Cihan Nazlı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Kendisiyle ilçemizde yapılabilecek projeler hakkında istişarelerde bulunduk. İlçemizde yapılacak olan projeler için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
(CKT-Y)
17.05.2017 10:54:34 TSI
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