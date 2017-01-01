Simav'da sıcak asfalt çalışması
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey, Yağılar, Akpınar ve Kiçir köylerini birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarının başladığı bildirlidi.
AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.
Başkan Güner, "Simav'da başlatılan asfalt çalışmalarında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Milletvekillerimize, İl Özel İdaresine, İl Genel Meclisi Üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. (MEİ-EFE)
17.05.2017 11:00:07 TSI
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