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Büğdüz mahallesinde yağmur duası yapıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Büğdüz mahallesinde yağmur, bereket ve şükür duası yapıldı.

Büğdüz Mahalle Muhtarı Nevzat Erken ve Büğdüz Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen ve büyük bir katılımın sağlandığı etkinliğe, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, Alpu Kaymakamı Ömer Özbay ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, Selçuklulardan kalma tarihi Büğdüz Camii'nde hafızlar Fehmi Yalçın, Necdet Uzun, Hikmet Özen ve ikinci sınıf öğrencisi minik hafız adayı Ömer Kayra Erken'in okuduğu Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle başladı. Özellikle Ömer Kayra Erken'in 15 Temmuz Şehitleri ezgisini ilahi şeklinde okuması vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Okunan Mevlid-i Şeriften sonra yağmur, bereket ve şükür duası yapıldı.

(MSY-



17.05.2017 11:07:24 TSI

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