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İmamhatip ortaokulu öğrencilerinden 15 Temmuz anma etkinliği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:08
İmamhatip ortaokulu öğrencilerinden 15 Temmuz anma etkinliği
İmamhatip ortaokulu öğrencilerinden 15 Temmuz anma etkinliği
(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Ulukışla İmamhatip Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i anlatan etkinlik düzenledi.
Okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Ulukışla Belediye Başkan vekili Haluk Olgun, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Üzeyir Gül, İlçe Emniyet Amiri Sezai Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, İlçe Müftüsü Muhammed Ünal, okul müdürü Abdullah Bircan, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.
Kuran- Kerim tilavetinden sonra etkinlik hakkında konuşma yapan okul müdürü Abdullah Bircan, öğrencilerin 15 Temmuz darbe gecesi anlatan bir program olduğunu söyledi.
Müdür Bircan, 'Bu etkinlikte emeği geçen tüm öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Öğrencilerimiz İmamhatip ortaokulu olarak 15 temmuz şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i en iyi şekilde anlatmaya ve hatırlatmaya çalışacaklardır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.
Öğrenciler hazırlamış oldukları tiyatro gösterisinde 15 temmuz gecesi ve Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'i canlandırdılar.
Tiyatro oyunundan sonra öğrenciler Ömer Halisdemir'in en sevdiği şarkıları söyleyerek program sona erdi.
(MB-YE-SK)

17.05.2017 11:08:04 TSI
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