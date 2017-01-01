Her şey kesintisiz enerji için
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BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde aşırı yağış ve fırtına nedeniyle yıkılan 2 direğin yeniden tesisi için yapılan zorlu çalışma, Dicle Elektrik Dağıtım'ın zorlu koşullara rağmen nasıl özveri ile hizmet verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk bölgesinde bulunan ve coğrafi yapısı nedeniyle ulaşımın adeta imkansız olduğu yerlerde dahi en kaliteli hizmeti sunmanın bir yolunu mutlaka buluyor. Bunun en somut örneği dün Batman'da yaşandı. Aşırı yağmur ve fırtına nedeniyle Sason ve çevresini besleyen yüksek gerilim hattını taşıyan direklerden 2'si devrildi. Devrilen direkler nedeniyle enerji hattı kopunca, ilçe ve bağlı köyleri karanlıkta kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri, adeta imkansızı başardı.
150 metrelik çimento kanalı
Ekipler, direklerin yeni bir fırtınada devrilmemesi için zemin bağlantısının çok daha güçlü olmasına karar verdi. Ancak yüksek gerilim direklerinin bulunduğu yere araçla ulaşma imkanı bulunmayınca, bazı kesimlerde naylon serilerek, bazı yerlerde ise sac levhalar konularak bir "çimento kanalı" oluşturuldu. Kazma ve küreklerle arazinin düzeltilmesinin ardından oluşturulan 150 metre uzunluğundaki kanal vasıtası ile de beton mikserinde hazırlanan çimentonun, direklerin bulunduğu yere dökülmesi sağlandı.
Enerjisiz kalmamaları için
Saatler süren çalışma başarı ile tamamlanarak ilçe ve çevresine yeniden elektrik verildi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, zorlu ve çetin coğrafi şartlara rağmen müşterilerinin enerjisiz kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Açar, dağ başında devrilen direkleri yerine dikmek için de İl Özel İdaresi ve belediyeden destek aldıklarını belirterek, söz konusu kurum yetkililerine de enerji şirketi ve sabırla arızanın onarılmasını bekleyen ilçe halkı adına teşekkür etti.
(İHA-MP-Y)
17.05.2017 11:28:16 TSI
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