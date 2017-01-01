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KMÜ ile İTÜ-KKTC arasında işbirliği protokolü imzalandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:41
KMÜ ile İTÜ-KKTC arasında işbirliği protokolü imzalandı
KMÜ ile İTÜ-KKTC arasında işbirliği protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (İTÜ-KKTC) Eğitim Araştırma Yerleşkeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya'nın katılımıyla gerçekleşen protokol imza töreniyle iki üniversite arasında beş yıl süresince pek çok konuda işbirliği yapılması öngörüldü.
Protokol çerçevesinde KMÜ ile İTÜ-KKTC'nin eğitsel, bilimsel, yönetsel tüm konularda ve eğitim-öğretimin tüm alanlarında karşılıklı işbirliğinde bulunması, akademik ve bilimsel tüm alanlarda sertifikalı eğitimler, dil eğitimleri, hizmet içi kurslar, atölye çalışmaları, toplantılar, kongreler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi, işbirliğine dayalı akademik ve bilimsel yayınlar, araştırma projeleri ve çalışmalar yapılması, ortak bilimsel ve teknik geziler, yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları, kültür, sanat ve spor alanlarında ortak çalışmalar, projeler, yarışmalar, festivaller düzenlenmesi, her iki üniversitenin de ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi; öğretim elemanı, idari personel, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile araştırmacıların olanaklar doğrultusunda değişimlerinin sağlanması, lisansüstü öğrencilerinin akademik danışmanlık veya eş danışmanlık ile tezlerinin yürütülmesi konusunda işbirliği, karşılıklı bilgi paylaşımı, eğitim ve araştırma amaçlı akademik yayın ve bilimsel dokümanların değişimi, yaz okulu ve diploma programları gibi alanlarda ortak müfredat faaliyetleri yapılması hedefleniyor.
Rektör Akgül ve Rektör Kahya'nın imzasıyla yürürlüğe gören işbirliği protokolü töreni, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.
(MD-İP-Y)

17.05.2017 11:41:29 TSI
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