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Muratpaşa Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Mağazası'

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:41
Muratpaşa Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Mağazası'
Muratpaşa Belediyesi'nden 'Geri Dönüşüm Mağazası'

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, kullanılmış giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünlerini çeşitli noktaları yerleştirilen kumbaralarla topluyor.
Muratpaşa Belediyesi, artık sayılı günlerin kaldığı Ramazan ayı öncesi ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği giysi kumbaralarıyla dayanışma ağını tüm ilçe geneline genişletiyor. "Muratpaşa Belediyesi Tekstil Geri Dönüşüm Projesi" isimli çalışmayla gardıropların bir köşesinde kalmış ve artık kullanılmayan kullanılmış giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünleri Muratpaşa'nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek kumbaralarda toplanacak. İlk etapta 150 giysi kumbarası ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. İçinden giysi çalınması neredeyse imkansız olan kumbaraların sayısı yakında 600'e çıkacak.
Bu kumbaralar aracılığıyla toplanan tekstil ürünleri Çaybaşı Mahallesi'nde açılan 'Geri Dönüşüm Mağazası'nda önce türlerine ve kullanım durumlarına göre ayrılacak. Artık kullanılma imkanı bulunmayan tekstil ürünleri çöpe gitmesi engellenerek geri dönüşüm zincirine dahil edilecek. Kullanılabilir durumda olan ürünler ise mağaza üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılamayacak durumda olduğu için geri dönüşüm zincirine dahil edilen tekstil ürünlerinin karşılığı kadar yeni ürün de mağazadaki raflarda yerini alacak.
Proje böylece Muratpaşa'da hem tekstil atıklarını geri dönüşümünü sağlayarak çevreye fayda sağlayacak hem de kullanıma hazır hale getirilen giyim ürünleri üzerinden Muratpaşa'da dayanışma bağlarını kuvvetlenecek.
(SÇ-SÇ-Y)

17.05.2017 11:41:50 TSI
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