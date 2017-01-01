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Manavgat 19 Mayıs'ta Cem Adrian ile coşacak



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgat Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Fener Alayı ve Cem Adrian konseri düzenleyecek.

Manavgat Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle ilk olarak Fener Alayı düzenleyecek. Saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı-Yapay Şelale ve Atatürk Kültür Merkezi güzergahında vatandaşlar coşkulu bir fener yürüyüşü gerçekleştirecek. Etkinlik daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek havai fişek gösterisi ve ünlü sanatçı Cem Adrian konseri ile devam edecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm Manavgat halkını 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep beraber coşkuyla kutlamaya davet etti.

(AK-SÇ-Y)



17.05.2017 11:44:38 TSI

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