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Kulu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Makas Kavşağında meydana geldi. Kulu istikametine giden B.K. (26) idaresindeki 42 GF 887 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla refüjü aşarak karşı şeritte demir bahçe duvarını yıkıp duvar dibinde bulunan beton elektrik direğine yan yaslanarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilin kapısını keserek yaralı şahsı aracın içinden çıkartarak Kulu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

(ÖK-İP-Y)



17.05.2017 12:02:13 TSI

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