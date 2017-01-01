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Pazarlar'da öğrenciler arası satranç turnuvası

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:19
Pazarlar'da öğrenciler arası satranç turnuvası
Pazarlar'da öğrenciler arası satranç turnuvası

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arası satranç turnuvası düzenlendi.
Satranç turnuvasında İlkokul kategorisinde birinciliği Sofular İlkokulundan Erol Doymaz, ikinciliği Pazarlar İlkokulundan Musa Azman, üçüncülüğü Sofular İlkokulundan Mikail Çelik olurken, Ortaokul Kategorisinde birinciliği Pazarlar Ortaokulundan Nihat Kul, ikinciliği Pazarlar Ortaokulundan İsmet Akgül ve üçüncülüğü yine Pazarlar Ortaokulundan Serhat Tuncel oldu.
Satranç turnuvası hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Pazarlar ilçesinde Satranç eğitimini ve kültürünü taban yaymak olduğunu her okulda bir satranç takımının olması için gayret ettiklerini buralarda yetişecek öğrencilerin ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Turnuvaya katılan okul yöneticilerimize, Beden Eğitimi ve Satranç Öğretmenlerine ve bu organizasyonun mimarı olan öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)

17.05.2017 12:19:02 TSI
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