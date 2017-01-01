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Süne ile biyolojik mücadelede 700 bin faydalı böcek salındı

- Kırklareli'nde süne ile biyolojik mücadele için yetiştirilen 700 bin faydalı böcek bırakıldı



(Fotoğraflı)



Selçuk Vurucu

KIRKLARELİ (İHA) - Hububat başaklarının özsuyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne ile biyolojik mücadele kapsamında Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 700 bin adet faydalı böcek (parazitoit) buğday tarlalarına salındı.

Kırklareli Merkez Karahıdır Mahellesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kurum teknik elemanları ve çiftçinin katılımı ile buğday tarlalarına 700 bin adet faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, 2017 yılında 700 bin adet parazitoit üretildiğini, süne ile biyolojik mücadelenin devam ettiğini dile getirdi. Ortan, süneyle biyolojik mücadele konusunda şunları kaydetti:



Süne ile biyolojik mücadele

"İlkbaharda hububat tarlalarına göç eden kışlamış süneler, henüz kardeşlenme döneminde olan hububat saplarını emerek sararmalarına ve kurumalarına neden olur. Bu zarar şekline 'Kurtboğazı' denilmektedir. Bitkiler geliştikçe bitkilerin yukarı kısmında, başaklar henüz yaprak kılıfı içindeyken beslenerek başakların beyazımsı bir renk almasına, kurumasına ve dolayısı ile başakların dane bağlamasına engel olurlar. Sünenin bu şekildeki zararına 'akbaşak' adı verilmektedir. Yumurtalardan çıkan süne yavruları danenin süt ve sarı olum dönemindeki buğdayla beslenir. Bu beslenme sonucu danenin özü bozulur. Bu buğdaydan ekmek ve makarna yapılmaz. Kimyasal mücadele yerine kullanılabilecek çevre ve insan sağlığı açısından riskleri en aza indirilmiş yöntemleri geliştirmek tarımsal araştırmanın görevlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu alanda kullanılabilecek yöntemler içerisinde 'Biyolojik Mücadele' önemli bir yer tutmaktadır. Biyolojik mücadele, zararlı, hastalık ve yabancı otların başka canlılar yardımıyla ekonomik zarar seviyesinin altında tutulmasıdır. Yani doğada zararlı olan canlıları tamamen yok etmeden, doğal dengeyi koruyucu, onarıcı ve destekleyici önlemler almak, bir başka deyişle doğada zararlı ve faydalı organizmalar arasındaki dengenin korunmasıdır. Faydalılar, doğada zararlılar ile belli bir denge içerisinde yaşamaktadır. İnsanoğlunun doğaya müdahalesi sonucu bu denge faydalılar aleyhine bozulmuştur. Kural olarak her canlının en az bir zararlısı vardır ve biz bu zararlıyı kullanarak bir denge oluşturabiliriz."



Biyolojik mücadelenin avantajları

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, Biyolojik mücadelenin avantajları ilgili olarak, "İnsan ve çevre sağlığına olumsuz etkisi yoktur. Doğal düşmanları korur. Potansiyel zararlıları baskı altında tutar. Uygulamada kullanılacak etmenlerin çoğu doğada vardır. Mücadele maliyeti ucuzdur. Mücadele doğal denge bozulmadığı sürece kendi halinde gelişir. Dayanıklılık problemi oluşmaz. Doğal düşmanlar etkili oldukları zararlıyı kendiliğinden bulur ve onları baskı altına alırlar" ifadelerini kullandı.

Biyolojik mücadele laboratuvarında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ümit Ortan, "Kültüre alma işleminde, araziden tek tek toplanan ergin süneler üretim kaplarına sapa kalkmış buğday konarak beslenmeleri ve yumurta bırakmaları sağlanmaktadır. İki günde bir yumurtaları toplanmakta ve besi değiştirilmektedir. Embrio öldürme ise, üretim kaplarında buğday yaprağına ve kağıt peçetelere bırakılan yumurtalar petri kaplarına konularak embrioları öldürülmek üzere - 21 derecedeki derin dondurucuya konmaktadır. Embriosu öldürülen yumurtalar kartonlara dörtlü paketler halinde yapıştırılmaktadır. Yumurta parazitleme işleminde, kartonlara yapıştırılmış yumurtalar cam tüplere konmakta ve 2-3 dişi 1 erkek parazitoit (Trissolcus semistriatus ) bırakılmaktadır. İnkubatörde 6-8 günde parazitlenen yumurtalar cam tüplerden çıkarılarak salım kutularına konmakta ve doğya salınmaktadır" dedi.



"2016 yılında 1 milyon adet süne parazitoit üretildi"

Geçen yıl süneyle biyolojik mücadele için daha fazla faydalı böcek üretildiğini hatırlatan Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, "Parazitoit üretimi direk olarak yumurta ve ergin süne adedine bağlıdır. 2016 yılında 1 milyon adet süne parazitoit üretildi. 2017 yılında soğukların uzun sürmesi özellikle nisan ayındaki yağmurlar ve soğuk periyot süne bulunmasını zorlaştırmış ve parazitoit üretiminin geçen yıla göre az olmasına sebep olmuştur. 2017 yılında 700 bin adet parazitoit üretildi cd Karahıdır köyünde salımı gerçekleştirildi" şeklinde bilgi verdi.

(SV-MEF-Y)



17.05.2017 13:11:19 TSI

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