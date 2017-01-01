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Vali Rahmi Doğan, üniversite öğrencileriyle buluştu

- "Zoru Başaranlar" temasıyla yapılan söyleşide dolmuş sorunu gündem oldu

- Kars Valisi Rahmi Doğan, "Dolmuş fiyatları Kars için ciddi bir sorun"



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, üniversite öğrencileriyle "Zoru Başaranlar" temalı söyleyişi de bir araya geldi. Vali Doğan ve üniversite öğrencilerinin buluşmasında dolmuş sorunu gündem oldu.

Kars'taki dolmuş fiyatlarının Ankara ve İstanbul'daki dolmuş fiyatlarıyla aynı olduğuna dikkat çeken Doğan, dolmuş fiyatları sorununun ciddi bir sorun olduğunu ve bu sorununun çözülmesinin zor olduğunu belirtti.

Kars Valisi Rahmi Doğan, "Zoru Başaranlar" temasıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşide yurtlarda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Vali Rahmi Doğan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından, Doğan'ın çocukluk dönemi, okul yılları, üniversiteye girişi ve mülki idare mesleğine başlamasını anlatarak, yaşadığı tecrübeleri öğrencilere aktardı.

Öğrencilere de söz veren Vali Doğan, bir öğrencinin "minibüs fiyatları çok pahalı, buna nasıl bir önlem alacaksınız" sorusunu yanıtladı.

Üniversite kampusunda yurt olmadığını ve bunun Kars'ın hatası olduğunu ifade eden Vali Rahmi Doğan, "Üniversitenin ciddi anlamda arazisi olmasına rağmen, yurtların tamamı dışarı yapılmış. Bu gerçekten büyük bir yanlış. Ben bu yanlışı ilimizi ziyaret eden tüm bakanlara da söylüyorum. Gençlik Spor bakanımıza da bu konuyu söyledim. Yurtların tamamı dışarıda ve dışarıda olmasının yanında çok ters yerdeler. Öğrencilerimizin bir kısmı iki minibüsle, bir miktarda yürüyerek ancak üniversiteye ulaşabiliyorlar. Şimdi bunu değiştirme şansımız yok. Yani yurtların yerini değiştirme şansı yok. Bu Kars'ın bir hatası, 5 milyon metrekare arsası var. Tam bilmiyorum. Üniversite kampusunda ama üniversitenin içerisinde hiç yurt yok. Sağa sola ve farklı yerlere yurtlar yapılmış. Bu hem kız çocukları için, hem erkek çocukları için bir sorun" dedi.

Doğan, "Kars için ikinci bir sorun kış memleketinde yaşıyorsunuz. Yani araca binmeden bir yerden bire yere kışın gitme şansınız yok. Dolayısıyla iki minibüsle giden bir arkadaşın maliyetini hesapladığınızda ikişer adam gitse, en az 8 lira günlük para harcıyor. Tabi bu genç arkadaş okuldan sonra, çarşıya da gitmek istiyor, kafeteryaya da gitmek istiyor. Sinemaya da gitmek istiyor. Dolayısıyla her birine ekstra para ödüyor. Bu Kars için gerçekten ciddi bir sorun, biliyorsunuz minibüslere bir zam yapıldığında topladım, en azından öğrenciler için Nisan ayına kadar süre istedim. Nisan ayı istememin sebebi en azından yürümek isteyen, yürüyerek gitmek isteyenler için hava bir nebze de olsa yumuşar. Düşüncesiyle yaptım" diye konuştu.

"Kars için ciddi bire sorun"

Belediye'nin Kars'ta toplu taşıma hizmeti sunmadığına dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, minibüs sorununu çözmelerinin çok zor olduğunu söyledi.

Vali Rahmi Doğan, "Bu tabi ilimizin ciddi bir sorunu, bunu çözmek biraz zor. Minibüs fiyatları da Ankara, İstanbul fiyatlarına eşdeğer neredeyse, tabi bunu belediye toplu taşıma araçlarıyla belki çözebilir. Belediye'nin böyle bir hizmeti yok. Belediye toplu taşıma hizmeti Kars'ta sunmuyor. Bu sorunu nasıl çözeriz. Açıkçası bende bilmiyorum. Bizim de yetki ve görevimiz alanında olmadığı için valilik olarak yetki ve görevimiz olmadığı için tamamen belediyenin yapması gereken bir iş olduğu için inisiyatif alıpta toplu taşıma yapacağız. Sorunu da bu şekilde çözeceğiz diye bir iddia ile de açıkçası çıkamıyoruz. Bu sorun şehrin, kentin bir sorunudur. Bu sorun buraya gelecek yeni öğrencilere de aktarıldığı için tercihlerde de bence olumsuz anlamda bir etki yapıyordur diye düşünüyorum. Çünkü öğrencinin yaşamını kolaylaştırmak yerine, hem maliyetleri artırma anlamında, hem de yaşam şartlarını zorlaştırma anlamında bir sorun olarak devam ediyor. Umarız belediyemiz bu konuda bir girişimde bulunur. Bu sorunu çözer" şeklinde konuştu.

Rahmi Doğan, son olarak gerek okul yılları gerekse bulunduğu görevlerde yaşadığı tecrübeleri öğrencilere aktararak hayata dair tavsiye ve nasihatlerde bulundu.

İnsanın, yaşamının her döneminde çeşitli sıkıntılı, çalkantılı dönemler ve dönüm noktaları olabileceğini hatırlatan Doğan, önemli olanın çok çalışarak, azmederek bu zorlukların üstesinden gelmek ve dönüm noktalarını iyi değerlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sonrasında Doğan'a çeşitli hediyeler verildi. Doğan, öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(IÇ-AT-Y)



17.05.2017 13:24:32 TSI

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