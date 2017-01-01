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Dursun Ali Erzincanlı Beyşehir'de sevenleriyle buluştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:28
Dursun Ali Erzincanlı Beyşehir'de sevenleriyle buluştu
Dursun Ali Erzincanlı Beyşehir'de sevenleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde sevenleriyle buluşan Dursun Ali Erzincanlı, şiirlerini hayranları için seslendirdi.
Beyşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Semerkand Vakfı Beyşehir Şubesi ve Eşrefoğlu Gönülbağı Derneği tarafından müşterek olarak düzenlenen "Muhabbethane" isimli muhabbet gecesinde sevilen sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı da sahne aldı. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Muhabbet Geceleri' etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu. Gecede sahne alan sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu naat ve seslendirdiği şiirler ile salonu dolduran Beyşehirlilerin gönüllerini fethetti.
Programın açılışında konuşan Semerkand Vakfı Beyşehir Şube Başkanı İlhan Bahçeci, Beyşehir'de muhabbet gecelerinin üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, bu organizasyonları yapma amaçlarını anlattı. Muhabbetin sevgi ve sadakat demek olduğunu, bir gönüle girebilmek için birçok gönüle hizmet etmek olduğunu ifade eden Bahçeci, "Gönüller fethedilerek birçok sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz. Özellikle, gençlerimizin gönül dünyasını, gönüllerini imar edebilirsek yarınlara umut olacağına inanıyoruz" dedi.
Programın sonrasında Muhabbethane'nin kapıları açılırken, sahneye çıkan kıraathaneci Haydar tiplemesini sergileyen Hasan Nihat Sütçü, keyifli sohbetleriyle salonu dolduranların beğenisini topladı. Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Muhabbethane'de olmaktan yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.
Erzincanlı, ardından eserlerini seslendirmeye Faran Dağlarında Açan Sevgili isimli şiiriyle başlarken, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sundu. Peygamber Efendimizin amcası Hz. Hamza'nın şehit düştüğü Uhud savaşını anlattığı 'Uhud' şiirini de seslendiren ve bu savaşın tüm müminlerin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Erzincanlı'nın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembol ismi olan şehit Astsubay Ömer Halisdemir için yazdığı 30 kuş şiirini seslendirdiği anlarda ise salonda duygusal anlar yaşandı.
Sahnede, Peygamberimiz Hazreti Muhammet ve şehitlerimiz için seslendirdiği naat ve şiirleriyle hüzünlü bir hava estiren Erzincanlı'nın programını tamamlamasının ardından, ilahi sanatçısı Murat Belet ilahileriyle salonu dolduranları mest etti.
Programa, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Gülağaç Kaymakamı Kadir Ulusoy, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
(ARÖ-AH-Y)

17.05.2017 13:28:06 TSI
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