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Biri asfalta teşekkür etti, diğeri evinin önüne asfalt istedi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi tarafından yürütülen yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları vatandaşın memnuniyetiyle karşılanıyor. Edipsomunoğlu semtinde yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Ali Korkut'a Nazife teyse teşekkür etti. Asiye teyze ise bahçesine asfalt istedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, asfalt ve kaldırım çalışmasının yürütüldüğü alanları sık sık kontrol ediyor. Korkut, yol ve sokakları baştan aşağı asfaltlanan Edipsomunoğlu semtinde incelemelerde bulundu. Semt sakinlerinden Nazife teyse, temizlik oldu, güzel oldu diyerek Ali Korkut'a teşekkür etti. Başkan ile hatıra fotoğrafı çektiren Nazife teyse, "Allah razı olsun, başkanımız semtimizi, sokağımızı güzelleştirdi. Hizmete teşekkür etmekte bize düşüyor" dedi. İsminin Asiye olduğunu söyleyen başka bir yaşlı kadın ise evinin bahçe kısmının asfaltlanmasını istedi. Ali Korkut, ekiplere Asiye ninenin isteğini yerine getirmeleri talimatını verdi.

Ali Korkut, "Asiye ninemiz önümüze çıktı, "caddeyi sokağı asfaltladınız ama benim evimin önünü atladınız. Bende buraya asfalt istiyorum" dedi. Onun hatırını, gönlünü kıracak halimiz yok. Ekiplere talimat verdim, eşiğine kadar asfalt yapacaklar" ifadesini kullandı.

(ERZ-AT-Y)



17.05.2017 13:36:37 TSI

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