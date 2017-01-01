Niğde Belediyesi geri dönüşüme destek oluyor
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Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3.sınıf öğrencileri Niğde Belediyesinin desteğiyle başlattığı 'Atık Pil Toplama Kampanyası'nda 3 ayda 110 kilo pili geri dönüşüme kazandırdı.
Çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Niğde Belediyesinin Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileriyle birlikte 3 ay önce başlattığı pil toplama kampanyası sona erdi. Niğde Belediyesinin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden (TAP) temin ettiği pil toplama kutuları kampanya kapsamında Niğde'deki tüm esnaf ve kurumlara dağıtıldı. Yaklaşık 3 ay önce başlayan kampanyada Niğde Belediyesi'nin açtığı 2.Kitap Fuarı önüne de öğrenciler stant açtı. İl geneline dağıtılan pil toplama kutuları sayesinde 3 ayda 110 kilo pil, geri dönüşüme kazandırılmış oldu.
(MB-YE-SK)
17.05.2017 14:07:31 TSI
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