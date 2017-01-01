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Başkan Kılıç'a sevgi seli

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:08
Başkan Kılıç'a sevgi seli
Başkan Kılıç'a sevgi seli

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, ziyaret ettiği her yerde özellikle gençler ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, gerçekleştirdiği mahalle gezilerinde, etkinliklerde, sokak ve caddelerde çocuklarla sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Sürekli halkın arasında olmayı tercih eden Belediye Başkanı Kılıç, gerek belediye de düzenlediği halk günlerinde ve gerekse vatandaşlarla karşılaştığı her ortamda onlarla selamlaşıp sohbet ederken, yanlarındaki çocuklarla da yakından ilgileniyor. Belediye Başkanı Kılıç, TEOG'da başarılı olan 40 öğrenciye yönelik Kapadokya gezisinin uğurlama töreninde vatandaşların ve gençlerin ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Kılıç, taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek, not aldırdı. Çocukların kendisine olan ilgisini karşılıksız bırakmayan Kılıç, gençler ve vatandaşlarla tek tek ilgilenerek istekleri üzerine fotoğraf çektirdi. Annesinin yanındaki çocuğu kucağına alan kucağına aldığı bir çocukla yakından ilgilenen Kılıç, törenin sonuna kadar çocuğu kucağından indirmedi. Kılıç, kendisini karşılayan çocuklara da oyuncak vermeyi ihmal etmedi.

"Çocuklara her zaman vakit ayrımak gerekir"
Halkın içinde olması nedeniyle çocukların da sevgisini kazanan Başkan Mustafa Kılıç, çocuklara her zaman vakit ayırmak gerektiğini söyledi. Kılıç, "Hizmetlerimizin temelinde geleceğimiz olan çocuklarımız var. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik hizmetlerimiz sürüyor. Her gittiğimiz yerde çocuklarımızın isteklerini de göz önüne aldık. Buna göre hizmetler üretmeye çalıştık, çalışıyoruz" dedi.
(İHA-MP-Y)

17.05.2017 14:08:23 TSI
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