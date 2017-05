YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti 2019 için çalışıyor

AK Parti 2019 için çalışıyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - AK Parti Soma İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "İl başkanlığı olarak siyasete daha farklı bir bakış açısı getirme gayretimiz var. Tüm kademelerin daha iyi hizmet verebildiği mutlu olabildiği daha huzurlu siyaset yapabildiği ve inşallah Tayyip Beyle Manisa'da bu halk oylamasında hiçbir şekilde yüzde 50'nin altında kalmayacağımız bir yapı kurmak istiyoruz." dedi.

AK Parti Soma İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk, "Teşkilat olarak partimizin kuruluşundan bu yana en iyi şekilde hizmet etmekteyiz. Referandum çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden teşkilatımızla bütün olarak birlik beraberlik içerisinde çalıştık ve neticede 'Evet' çıkardık. Durmak yok çalışmaya devam. Herkese katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ise , "AK Parti iktidarında bütün Türkiye'nin kalkındığı gibi Soma da hızlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek. Çimento Fabrikası'nda 2018 ilk yarısında üretime başlaması planlıyoruz. Aynı şekilde Kolin Termik Santrali'nde de 2018 yılı ilk yarısı ilk ünitesinin üretimi için gün saymakta. İnşaatlar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Binlerce insanımız bu şantiyelerde gayretli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. O da muhtemelen 2018 sonuna doğru hizmete açılmış olacak. Bütün tarihler 2018'i gösteriyor. Çok isabetli bir tarih. Çünkü 2019'da çok önemli seçimler bizleri bekliyor. Bir seçim bitti mi hemen bir sonrakinin çalışmaları başlar. Teşkilatçılık böyledir. Teşkilat hiç bir zaman durmaz." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ise, "Halk oylamasında Soma'da hak edilmiş alın teriyle elde edilmiş başarıda pay sahibi olduk hepimiz. Türkiye'de 51.45 'Evet' çıkmasında Soma'nın da katkısı olmuştur. Teşkilat bütünlüğü ve çalışma gayreti olunca seçim bitiminin hemen ardından yeni seçime hazırlıklar olunca netice hayırlı ve bereketli oluyor. İl yönetimi olarak teşekkür ediyorum. 21 Mayıs'ta kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanımız partimizin başına geçiyor. O gün 17 ilçe olarak Ankara'da olacağız ve inşallah o coşkuya eşlik edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar genel başkan olmasıyla 2019'da yapılacak seçimlere bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyorduk. Ankara genel merkez ya da ilçelerde. Çok şükür Soma bunların içinde değil. Her konuda gayet güzel bir çalışma tablosu var. Bu sıkıntılarda ortadan kalkacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yerde insanlar bir iş yapıyormuş gibi yapamaz. Artık yapıyormuş gibi yapanlarda belediye, teşkilatçılık ve her kademede gerçekten ya işin hakkını vererek yapacak. İnşallah 17 ilçemizde Eylül ayında kongrelerimiz başlayacak. Tüm ilçelerimizde kongrelerimizi gerçekleştirdikten sonra il kongremizi yapacağız. 2018 yılında Türkiye'nin her yerinde büyük açılışlarla 2019'a hazırlanacağız." dedi.

Halk oylaması biter bitmez 17 ilçenin 15'inde danışma meclisi toplantıları yaptıklarını anlatan Mersinli şunları söyledi: "Bugün 16'ncısını Soma'da yapıyoruz. Teşkilatımız devamlı hareketli ve dinamik olsun istiyoruz. İl başkanlığı olarak siyasete daha farklı bir bakış açısı getirme gayretimiz var. Tüm kademelerin daha iyi hizmet verebildiği mutlu olabildiği daha huzurlu siyaset yapabildiği ve inşallah Tayyip Beyle Manisa'da bu halk oylamasında hiçbir şekilde yüzde 50'nin altında kalmayacağımız bir yapı kurmak istiyoruz. Soma Yüzde 53 aldı ama biz Manisa olarak Yüzde 45.7 ile 1 Kasım seçimlerine oranla oyumuzu artırmamıza rağmen kırmızı ışık yanması bizi üzdü. Netice olarak Türkiye genelinde alınan oy önemliydi. İnşallah bundan sonraki seçimlerde de mahalle başkanlarından, ilçe başkanlarına, gençlik ve kadın kollarından belediye ve meclis üyelerimize kadar herkesin aynı şekilde katkısı devam edecek. Hem Soma hem de Manisa adına sağlıklı neticeler alacağız diye düşünüyorum."

İlçe Teşkilatındaki toplantıya AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimi, Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

(YS-SC)



17.05.2017 14:08:37 TSI

NNNN