YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuk Senfoni Orkestrası büyük ustaya hazırlanıyor

Çocuk Senfoni Orkestrası büyük ustaya hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Atatürk Kültür Merkezi'nde İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na eşlik edecek.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00'de ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden küçük müzisyenler, en özel konserlerden birini daha başarıyla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Prova çalışmalarını sürdüren İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası üyeleri Şef Ramazan Albayrak ve Tepebaşı Belediyesi Müzik Koordinatörü Kaan Kıran gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Fazıl Say'ın çocukları desteklemek için bu anlamlı konserde yer almayı kabul etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ayrıca yapılacak olan konserin geliri ile Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na yeni müzik aletleri temin edilecek ve böylece daha fazla çocuk bu imkandan yararlanabilecek. Öte yandan bu unutulmaz konsere tanıklık etmek isteyenler için bilet satışları da devam ediyor. Biletler; Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve İki Elin Sesi Var Çalışma ve Eğitim Merkezinde yoğun talep görüyor.

(BRK-



17.05.2017 14:09:20 TSI

NNNN

