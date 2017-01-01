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Kırıkhan OSB için talep kabulüne başlanacak

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:33
Kırıkhan OSB için talep kabulüne başlanacak
Kırıkhan OSB için talep kabulüne başlanacak

(Fotoğraflı)

İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Cesur, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurarak yatırım yapmak isteyen firmaların yer tahsisi için taleplerinin kabulüne başlanılacağını bildirdi.
Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkası Halil İbrahim Cesur, yıllardır mücadele ettikleri organize sanayi işlemlerinin tamamlandığı, bölgenin ilk etapta 800 dönüm arazi olarak hesaplandığını ancak bunun genişletilerek 3 bin dönüme çıkartılacağını belirtti.
Başkan Cesur, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde heyet işlemlerini bitirerek müteşebbis heyeti oluşturulduğunu ifade ederek, "Daha önce kabul ettiğimiz taleplerin değerlendirilerek gerçek yatırım yapabilecek firmaların arsalarını tahsis edeceğiz. İnşallah bu süre içerisinde organize sanayi bölgesini faaliyete geçirerek ilçemizdeki işsizliğe son vereceğiz" dedi.
Hassa ilçesinde oluşturulacak olan Organize Sanayi Bölgesine de değinen Cesur, "Hassa'da kurulacak olan organize sanayi bölgesi de Türkiye'nin en büyük firmaları yatırım yapacak. Firmalar burada fabrikalar kurmak için sıraya girmiş durumda ancak bu firmalar Hassa Tüneli'nin bir an evvel bitmesini bekliyor" diye konuştu.
Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi için destek veren AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'a teşekkür eden Başkan Halil İbrahim Cesur, bölgenin kalkınması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.
(ELF-Y)

17.05.2017 14:33:00 TSI
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