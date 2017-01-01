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Erenköy Mahallesinde üç yönlü kavşak düzenlemesi yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir içi trafik akışının seri, etkin ve güvenli olabilmesi için Erenköy Mahallesinde Erciyes üniversitesi, Meteoroloji Müdürlüğü ve Çağbağları gibi üç ayrı bölgeye ulaşım bağlantısı olan nokta da kavşak düzenlemesi yapıldığını bildirdi.

Yol, kavşak, trafik güvenliği ve görsel güzellik yanında adeta çiçek bahçesi ile bütünlük sağlanan Kavşak düzenlemesinin Melikgazi'ye yakışır bir çalışma olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Şehir içi trafiğe büyük önem verdiklerini ve özellikle alternatif şehir içi yolları açtıklarını ancak güvenli ve seri ulaşım için kavşak düzenlemesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde seri, güvenli ve akışkan bir trafik ulaşımını sağlamak için yollara büyük önem veriyoruz. Tabi ki bu yolların birbiri ile bağlantıları daha büyük önem kazanmaktadır. Bu açıdan Erenköy Mahallesinde Erciyes Üniversitesi, Meteoroloji Müdürlüğü ile Çaybağları gibi üç ayrı bölgeye ulaşım bağlantısı olan nokta da yeni bir yol, çevre ve kavşak çalışmasını gerçekleştirdik. Bu üç bölgeyi birbirine bağlayan yol inşa edildiği gibi bu yolların kesişme noktasında gidiş ve gelişlerin belirlendiği kavşak inşa ettik. Kavşak yapımı ile bu nokta kör noktadan çıkarılmıştır. Trafik akışı güvenli, seri ve hızlı bir şekilde yerine getirilmiştir. Dolayısı ile sürücüler zamandan kazanarak daha kısa sürede ulaşımlarını sağlamaktadırlar."

(SK)



17.05.2017 14:38:02 TSI

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