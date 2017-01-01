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Kulu'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ahar etkinliği yapıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:38
Kulu'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ahar etkinliği yapıldı
Kulu'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ahar etkinliği yapıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi çeşitli etkinliklerle geleneksel bahar şenliğinin üçüncüsünü düzenledi.
Kulu'da 420 engellinin 52 eğitici, bakıcı ve yardımcıları tarafından eğitim ve bakımlarının yapıldığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin geleneksel hale getirdiği ve üçüncüsünün düzenlendiği geleneksel bahar etkinliği Kulu Kapalı Spor Salonunda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve işaret dili ile okunan İstiklal Marşının ardından başlayan etkinlikte konuşan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özcan Küçükerdoğan, özel bireylerin etkinlik kapsamında önemli yeri olduğuna değinerek, "Bu çocuklarımız bizlerden sevgi ve şefkat beklemektedirler. Onlara sevgi ve saygı yaşama duygusu verilmesi çok önemlidir" dedi.
İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ise, farkındalık haftasında farkındalığın artırmasını istediğini belirterek, rehabilitasyon merkezinin bütün çalışanlarına ve öğrenci velilerine sabır dilediğini söyledi.
Berem Dede Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Ayhan Küçükerdoğan da, bu işe başladıklarında azim ve kararlılıkla yürütmeye çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Şimdi ise Konya'da da en iyi hizmet veren bir kuruluş olan Berem Dede şuan 420 engelli çocuklarımız barınıp en güzel hizmeti almaktalar. Bu tür öğrenci anne ve babalarına her konuda yardımcı oluruz. Gelsinler bizlerden istedikleri konularda rahatlıkla bilgi alsınlar. Avrupa'nın bazı ülkelerinde gelenler bizlerin yapmış olduğu hizmetleri yerinde inceleyerek görüyorlar ve beğeniyorlar" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunup, kız isteme oyunu, semazen gösterisi, çiçekçi kız, zeybek, 12 dev adam, Silifke yöresel oyunu, folklor gösterisi, kolbastı gösterisi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan defile izlendi.
(ÖK-AH-Y)

17.05.2017 14:38:56 TSI
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