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Kırıkkale Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ilk mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - İlk mezunlarını veren Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ve eğitimcileri mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kırıkkale Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Salonunda düzenlenen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Fatma Nişancı Kılınç, "Bugün Beslenme ve Diyetetik Bölümünün başarı, gurur ve sevinç günüdür. Sizlerin bugünü büyük bir sabırsızlıkla beklediğini biliyorum ancak affınıza sığınarak bugünü bizim sizlerden daha da sabırsızlıkla beklediğimizi söyleyeceğim. Çünkü siz gençler bizim ilk mezunlarımız, ilk göz ağrılarımızsınız. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bölümümüzü 2012 yılında kurduk ve 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerimizi yani bugün mezun olacak olan sizleri alarak eğitime başladık ve şimdi de ilk mezunlarımızı veriyoruz" dedi.

Doç. Dr. Kılınç'ın ardından Beslenme ve Diyetetik Bölümü birincisi Mihrican Kaçar, bölüm ikincisi Meryem Kevser Ballı, bölüm üçüncüsü Rüya Nur Örnek konuşma yaptı. Doç. Dr. Fatma Nişancı Kılınç, derece ile mezun olan öğrencilere hediyelerini takdim etti. Diplomalarını alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Nişancı Kılınç'ın okuduğu meslek yeminini yüksek sesle ile tekrarladılar ve sonrasında kep atarak kutlamalarda bulundular.

Mezuniyet törenine ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Gökgöz, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

(MT-SLH-Y)



17.05.2017 14:41:06 TSI

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