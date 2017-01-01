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KMÜ'de aile danışmanlığı ve KPSS bilgilendirme konferansı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:41
KMÜ'de aile danışmanlığı ve KPSS bilgilendirme konferansı
KMÜ'de aile danışmanlığı ve KPSS bilgilendirme konferansı

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kültür, Ahlak ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu tarafından 'Çok Merak Edilen, Az Bilinen Formasyon ve Aile Danışmanlığı Nedir?' konulu konferans düzenlendi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejla Canbulat Şahiner'in moderatörlüğünde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Uzman Psikolog Sibel Düzakın aile danışmanlığı, Kariyer Danışmanı Mehmet Uysal ise KPSS hakkında öğrencilere ve katılımcılara bilgi verdi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kültür, Ahlak ve Medeniyet Öğrenci Topluluk Başkanı Mehmet Furgan Çörten topluluk faaliyetleri hakkında bilgiler sunarak, "Karamanoğlu Mehmet Bey'in, Yunus Emre'nin, Piri Reis'in, Kazım Karabekir Paşa'nın öz yurdunda, Türk dilinin daimi kültür başkenti, sevgi ve hoşgörü şehri Karaman'da üniversite öğrencisi olup üniversiteli kardeşlerimize yönelik faaliyetler düzenlemekten mutluluk duymaktayız" dedi.

"Seçmek, diğerinden vazgeçmek demektir"
Konferansta söz alan Sibel Düzakın, 'Seçmek, diğerinden vazgeçmek demek' olduğu için eş seçmenin zor olduğunu belirterek, "Bir ilişkiye başlarken dikkat etmeniz gereken; kendini bilme, seçenekleri bilme ve karar verme olmak üzere üç basamak var. Leo Tolstoy "İnsan nasıl çalışacağını ve nasıl seveceğini biliyorsa bu dünyada ihtişam içinde yaşayabilir." demiştir. Öncelikle kendinizi iyi tanımalısınız; hayat görüşünüz, zevkleriniz, istekleriniz, alışkanlıklarınız nasıldır bilmelisiniz ki karşı taraftaki seçenekleri ona göre belirleyip karar verebilesiniz" dedi.

"Hayata olumsuz bakan gözlüğünüzü değiştirin"
"İlk düğmeyi doğru iliklemek çok önemlidir" diyerek önceliğin ailedeki eğitim olduğuna vurgu yapan Düzakın, "Yaşam içerisinde herkesin farklı ihtiyaçları ve istekleri vardır ve herkes ne yaparsa önce kendisi için yapar. Erkek ve kadın iki farklı sistemdir. Partnerinizin doğasında olanın dışında farklı bir şey beklemeyin. Kimseyi kendisi istemeden değiştiremezsiniz, bunu asla unutmayın ve değiştiririm beklentisi ile yola çıkarsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Bunu en baştan ya kabulleneceksiniz ya da bitireceksiniz. Ne istediğinizi net bir dille ifade edin; eşiniz sizin her zaman ne istediğinizi bilemeyebilir. Olumlu olana odaklanmayı öğrenin. Hayata olumsuz bakan gözlüğünüzü değiştirin. İlişki içerisinde karşılıklı motivasyon da çok önemlidir" diyerek sözlerini noktaladı.
Mehmet Uysal ise KPSS içeriği hakkında öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında bilgiler aktardı. Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından plaket takdimiyle sona erdi.
(MD-AH-Y)

17.05.2017 14:41:47 TSI
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