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TCK'da cezası olmayan sektörle kabahatler kanunuyla mücadele ediliyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:42
TCK'da cezası olmayan sektörle kabahatler kanunuyla mücadele ediliyor
TCK'da cezası olmayan sektörle kabahatler kanunuyla mücadele ediliyor
- Antalya'da 9837 otosptopçu kadın ve travestiye 16 ayda 2 milyon TL para cezası uygulandı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda fuhuş amaçlı otostop yapan kadınlar ve travestilere son 16 ayda 2 milyon 145 ben Tl para ceszası uygulandığı bildirildi. 2017'nin ilk dört ayında ise bu rakam 744 bin TL olarak gerçekleşti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Antalya'nın merkez ilçeleri Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde fuhuş amaçlı otostop yapan kadın ve travestilere yönelik çalışması hız kesmiyor.Özellikle Konyaaltı sahil bandını mesken tutan, fuhuş amaçlı otostop yapan kadın ve travestilere yönelik çalışmalarda 2016 yılı içinde 6139 idari işlem yapıldı ve karşılığında 5236 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince 1 milyon 400 bin Tl tutarında idare para cezası uygulandı.
2017 yılının ilk dört ayında yapılan çalışmalarda ise yine aynı kanun maddesi gereği 3248 kişiye işlem yapıldı ve 743.792 TL idari para cezası uygulandı Son 16 ayda uygulanan toplam para cezası 2 milyon TL'yi geçerken, yakalanan şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu gereği cezai müeyyidesi bulunmadığı için ise adli işlem yapılamadı. Uygulamalarda fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı ediliyor.
(ÖK-ÖK-Y)

17.05.2017 14:42:28 TSI
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