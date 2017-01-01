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Semt konaklarında mesleki kurslar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezinde beceri ve yetenek kurslarının yanı sıra mesleki kurslar da sürüyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın seçim beyannamesinde söz vermiş olduğu semt konakları projesi yoğun programlar ile etkinliklerine devam ediyor. 2016 yılının son günlerinde açılışı gerçekleştirilen Vezirçiftliği Mahallesinde hizmet veren, Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde kadınlar cenaze hizmetleri ile ilgili mesleki eğitim aldılar. Eğitimin son günlerinde uygulamalı derslerin yapıldığı semt konağında 22 kursiyer yeterlilik belgesini düzenlenen program ile teslim aldılar.

Eğitimler hakkında bilgi veren kurs öğretici Hediye Çakır, "Öncelikle kursun verilmesine katkı sağlayan Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimi vermek benim için çok gurur verici bir duyguydu. Bu ortamda bulunmak, kursiyerlerin heyecanını paylaşmak ve istekli olmaları beni mutlu etti. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Burada öncelikle Peygamber efendimizin sünneti üzerine kişiye son görevimizi yapmanın huzurunu ve sevincini hep birlikte yaşadık. Kurs sayısının artmasını ve kişilerin katılımının artmasını bu görevi sadece yapmak değil, bilgi edinmek amacı ile de kurslara katılmalarını yürekten isterim" dedi.

(KK-GY-Y)



17.05.2017 14:57:26 TSI

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