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"Dönüşüm İyi Gelecek" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:08
"Dönüşüm İyi Gelecek" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi
"Dönüşüm İyi Gelecek" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğinde çevre duyarlılığını arttırmak ve çevre sağlığına katkı sağlamak amacıyla Hayrabolu, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde "Dönüşüm İyi Gelecek" çocuk tiyatrosu etkinliği düzenlendi.
Hayrabolu Sadi Kıyak Öğretmenevinde iki seans olarak gerçekleşen tiyatro oyununa çocuklar büyük ilgi gösterdi. Minikler tiyatro oyunu ile çevre temizliğini ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrendi.
Çevre bilincinin aşılandığı tiyatro oyununda çevreci kedi 'Çevki', evsel atıkların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Okul öncesi ve ilköğretim okullarına yönelik düzenlenen etkinlikler Muratlı ve Çerkezköy ilçeleriyle devam etti. Muratlı Kültür Merkezinde ve Kızılpınar Kültür Merkezinde de sahne alan tiyatro oyununda minikler çevreye karşı duyarlı olmayı eğlenerek öğrendi. Oyunların sonunda öğrencilere bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.
(YG-MEF-Y)

17.05.2017 15:08:26 TSI
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