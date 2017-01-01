Domaniç'te kaçak sigara ve tütün operasyonu
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Tamer Yiğit
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Domaniç ilçesinde, kaçak sigara, nargile ve tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine hareket geçen Domaniç Emniyet Amirliği Domaniç-Durabey köyü yakınlarında durdurdukları bir araçtan, piyasa değerinin 5 bin TL olduğu öğrenilen 100 paket bandrolsüz sigara, 40 kilo kıyılmış tütün, 48 adet elektrikli nargile, 10 adet elektronik sigara, 10 adet cep nargilesi yakaladı.
Sorgulaması yapılan zanlıya idari para cezası kesilerek tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı. (TY-EFE)
17.05.2017 15:10:49 TSI
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