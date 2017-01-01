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Kayapınar'da asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, ilçe genelinin tüm yollarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ederken, asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, asfalt ekiplerinin tüm yollarda çalışmalarına ara vermeden hızla devam ettiğini belirterek, İlçe genelinde 10 bin ton asfalt yama ile 5 bin metrekare kaldırım onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

2017 yılı içerisinde İlçe genelinde 170 bin ton asfalt ve 400 bin ton mucur dökmeyi hedefleyen Kayapınar Belediyesi, asfalt atağının yanı sıra yollarda asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Kayapınar İlçesindeki vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt çalışma ekipleri, Fen İşleri Müdürü Merve Bersu Ertürk'ün nezaretinde, tüm yollarda asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarını sürdürürken, kış aylarında zarar gören ve yıpranan yollar da tek tek onarılıyor. Ayrıca, Asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmaları devam ederken, belediyeye iletilen istek ve talepler de bir bir değerlendiriliyor.



"Hedef vatandaşın hayatını kolaylaştırmak"

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, kısa bir süre önce Fen İşleri Müdürlüğü'nce başlatılan asfalt çalışmalarının ilçe genelinde devam ettiğine işaret ederek, "Ekiplerimiz ilçe genelindeki tüm yollarda çalışmalarına ara vermeden hızla devam ediyor. Başlattığımız asfalt atağının yanı sıra ilçe genelindeki yollarda asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarını yürütüyoruz. Tek hedefimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın çalışmalarımıza gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA-MP-Y)



17.05.2017 15:31:04 TSI

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