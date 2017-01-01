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Eskişehir'de zehirlenmeler



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, çeşitli nedenlerden ötürü zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriye Mahallesinde yaşayan Ö.A., sızan doğalgazdan etkilendi. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Ö.A., tedavi altına alındı.

Bir diğer olayda ise, Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesinde yaşayan F.U., ikametinin tuvalet ve banyosunu temizlemek için çamaşır suyu ile porçözü karıştırdı. Temizlik bitiminde kendini iyi hissetmeyen F.U., hastaneye başvurdu. Zehirlendiği anlaşılan F.U., tedavi altına alındı.

(KÇ)



17.05.2017 15:46:50 TSI

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