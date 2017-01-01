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Kilis Belediyesi "Hayallere" dokunuyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:47
Kilis Belediyesi "Hayallere" dokunuyor
Kilis Belediyesi "Hayallere" dokunuyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarının sürdürüyor.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından fırsat verilen ve verilen fırsatları iyi değerlendiren Kilisli bayanlar belediye bünyesinde Meslek Edindirme Merkezleri ve İl Merkezinde alan çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalardan biride evde engelli bakımı taraması, engelli çocuklara Konaklarda sosyal eğitim verilirken, Kilis Belediyesi anne ve babalara ise hem çarşı ziyareti hem de türbe gezisi düzenleyerek destek oluyor. Bunun yanı sıra engelli çocuklar bugüne kadar ne hayali varsa, neyi yapmak istiyorlarsa" Hayalim Gerçek Oldu " projesi ile imkanlar dahilinde bu istekleri gerçekleştiriliyor. Projede bu kez tek çocuk olan 34 yaşındaki Çilem Esra Yağcı engelli olup 6 aydır Belediyenin el sanatları kursuna her gün sabah evinden alınıp, akşam tekrar evine bırakılıyor. Çilem Esra Yağcı'nın hayali ise gelinlik giyip düğününün olması. Merkez Edindirme merkezleri personeli, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen hanımla irtibata geçerek bu hayali iletti. Av. Gülsen Kara, "Çilemin hayali çok güzel ve masumca inşallah bu hayali gerçekleşir, gerçekleşmemesi için hiçbir şey engel değil biz bu hissi gerçekleştirmek için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık" dedi.
(MAD-SD-Y)

17.05.2017 15:47:45 TSI
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