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Oral'dan kütüphane müjdesi



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçeye Halk Kütüphanesi kuracaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Halk kütüphanesi kurulmasına yönelik İl Halk Kütüphanesi ile ortak çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Oral, Vakıfbank İlkokulu yanına kurulacak kütüphanenin tam donanımlı olacağını ve yeni eserleri de bünyesinde barındıracağını söyledi. Başkan Oral, "Eğitimli insan gücünün yetiştirilmesinde öğretimin en vazgeçilmez aracı kitaplardır. Rehber olan kitaplar ile kitapların korunduğu ve okuyucuların hizmetine sunulduğu kütüphaneler, hayatımızın en zengin unsurlarındandır. Kitap okumak, insan hayatını zenginleştirmekte, bizlere sayısız pencereler ve farklı bakış açıları getirmekte, kendimizi daha iyi ifade etmemizi ve önyargılardan kurtulmamızı sağlamaktadır" dedi.

(MM-MŞ)



17.05.2017 15:50:15 TSI

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