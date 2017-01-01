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Özalp MYO'da mezuniyet töreni

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:04
Özalp MYO'da mezuniyet töreni
Özalp MYO'da mezuniyet töreni

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Özalp Meslek Yüksekokulu 23. dönem mezunlarını verdi.
Özalp Meslek Yüksekokulu bahçesinde yapılan törene Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, Özalp MYO Müdürü Prof. Dr. Nazmi Yüksek, öğretim görevlileri, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Törende dönem birincileri olan öğrencilere ödülleri ve mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Mezuniyet töreni, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla son buldu.
(MSA-Y)

17.05.2017 16:04:04 TSI
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