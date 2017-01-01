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Büyükkılıç, " Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızı önemseyen bir yapıya sahibiz"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Arif Eminoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri yerel yönetimler konusunda bilgi almak için, Melikgazi Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

70 Öğrencinin Katıldığı Ziyarette

Sınıf Öğretmenleri ile birlikte 100 öğrencinin katıldığı ziyarette, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konuklarını Belediye Tiyatro Salonunda ağırladı. Ziyarete gelen öğrenciler Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a buket çiçek takdim ederek, Melikgazi Belediyesi'nde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Bir Gün Bu Makamlarda Sizlerde Oturacaksınız

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak uygulamalı olarak meclis çalışmalarını, belediye birimlerini ve görevlerini anlattı; belediye çalışmaları hakkında sorulan soruları cevaplandırdı. Sözlerine " Belediyenize Hoş Geldiniz" diyerek başlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Şimdinin küçükleri, yarının büyükleri olarak bir gün bu makamlarda sizler oturacaksınız" dedi.

Melikgazi'nin 550 bin'e yakın nüfusu ile Kayseri'nin en büyük ilçesi konumunda olduğunu ve bu nüfusa bağlı olarak 45 tane meclis üyesinin Belediye Meclisinde görev aldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç şu konularda bilgi verdi:

"Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri seçimle iş başına gelirler. Görev süremiz 5 yıldır. Görevde olduğumuz süre içerisinde şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalar yaparız. Bu çalışmaları yaparken meclisimizin onayını alırız. Aldığımız kararlar ilçemize hizmet olarak yansır. Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi önemseyen bir yapıya sahibiz. Eğitim alanında yaptığımız ilköğretim okulu ve birçok okulumuza yaptığımız yatırımlar bunun bir göstergesidir. Sizlerin daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı ve daha modern bir şehirde yaşamanız için hizmet ve yatırımlarımız artarak devam edecektir."

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir ile Okul Müdürü Selahattin Murat'ın da iştirak ettiği ziyaretin ardından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(AÖ-Y)



17.05.2017 16:07:18 TSI

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