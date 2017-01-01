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Söke'de üniversite öğrencileri Gençlik Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Girişimcilik Topluluğu anlamlı bir etkinlik düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Söke İşletme Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke Ticaret Odası Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Haluk Kutlay da katıldı.

Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından etkinliği açılış konuşmasını Girişimcilik Topluluğu Başkanı Osman Bozdoğan yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk'ün Gençliğe hitabesi dinlenirken, etkinliğe katılan gençler hep bir ağızdan Gençliğin Ata'ya cevabını seslendirdi. Ellerde bayraklarla onuncu yıl marşının hep bir ağızdan söylendiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliğinde Üniversiteli gençlerden oluşan Manifesto adlı grup Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan dinleti sundu. Etkinlik İzmir Marşının söylenmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(LT-MB-Y)



17.05.2017 16:17:29 TSI

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