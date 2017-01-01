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Kırkağaç'ta haşerelere karşı ilaçlama devam ediyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Hacet Mahallesinde kene, sivrisinek ve karasinek üremesine yol açabilecek alanlarda ilaçlama yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasının ardından ilçelerdeki ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kırkağaç Koordinatörlüğü eşliğinde Hacet Mahallesi'nde kene, sivrisinek ve karasinek üremesine imkan oluşturabilecek alanlarda ilaçlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla ilgili olarak konuşan Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün desteğiyle ilçemizde ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Kırkağaç merkezinde sivrisinek ve karasinek üremesine elverişli alanlarda ilaçlama çalışması yapıldı. Haşere üremesinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

(SC-Y)



17.05.2017 16:19:25 TSI

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