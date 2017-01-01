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Ereğli Belediyesi'nden "Hoşgeldin Bebek" projesi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdi.

Yeni doğan bebekleri ziyaret eden Ereğli Belediyesi ekipleri ailelerine "Hoşgeldin Bebek" paketi takdim ediyorlar. Paketin içerisinde, bebek önlüğü, iç ve dış zıbın, eldiven, patikli pantolon, şapka ve battaniye bulunuyor.

Yeni doğan bebeklere hoşgeldin sürprizi yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Fiziki belediyeciliğin yanı sıra Sosyal belediyecilik kapsamında da önemli işler yapıyoruz. Bunlardan birisi de "Hoşgeldin Bebek" projesidir. Hayata gözlerini ilk defa açan bu minik yüreklerin ailelerinin heyecanlarına ortak olmak ve tebrik etmek bizlere mutluluk veriyor" dedi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 16:21:17 TSI

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