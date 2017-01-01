ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Efelerli minikler annelerini taçlandırdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:24
Efelerli minikler annelerini taçlandırdı
Efelerli minikler annelerini taçlandırdı

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Kızılcaköy Kültür ve Sanat Evinde eğitim gören öğrenciler düzenlenen etkinlikle anneleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.
Efeler Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda Kızılcaköy Mahallesine açtığı kültür ve sanat evinde eğitim gören öğrenciler Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Haftalar öncesinden annelerine yapacakları gösteriler için hazırlanmaya başlayan çocuklar, annelerine başlarına takmak üzere kendi elleri ile de taç hazırladı. Annelerini kültür ve sanat evine davet eden öğrenciler, kusursuz bir şekilde hazırladıkları gösterileri annelerine sundu. Gösterilerin ardından annelerine taçlarını takan öğrenciler, anneleri ile birlikte kartona hayallerindeki elbiseyi çizerek şekillendirdi.
Annelerin hayatta en değerli varlıklar olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Bizleri dünyaya getiren var olma sebeplerimizden biri olan annelerimizin hakları elbette üstümüzde çok büyük ve onlar bizler için çok değerliler. Çocuklarımız da annelerinin en özel günlerinde annelerini taçlandırarak onlara sevgilerini ifade ettiler. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutluyorum" dedi.
(MU-MB-Y)

17.05.2017 16:24:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Söke'de üniversite öğrencileri Gençlik Bayramını kutladı
YEREL

SÖKE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GENÇLİK BAYRAMINI KUTLADI
Germencik Belediyesi sanal tur hizmeti
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİ SANAL TUR HİZMETİ
OYFEST'e özel deniz dibi temizliği
YEREL

OYFEST'E ÖZEL DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri
YEREL

AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MİNİKLERİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
Aydın'da plaj voleybolu heyecanı
YEREL

AYDIN'DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI
Başkan Çerçioğlu'nun Atatürk sevgisi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NUN ATATÜRK SEVGİSİ
Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

NAZİLLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Aydın'da Ramazan pidesine zam yok
YEREL

AYDIN'DA RAMAZAN PİDESİNE ZAM YOK
İncirliova Belediyesi şampiyonları ağırladı
YEREL

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
Söke'de ilkokul miniklerinin gösterisi beğeni topladı
YEREL

SÖKE'DE İLKOKUL MİNİKLERİNİN GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI
Bağlama Kulübü, Koçarlı'da konser verdi
YEREL

BAĞLAMA KULÜBÜ, KOÇARLI'DA KONSER VERDİ
Aydın 19 Mayıs'ta etkinliğe doyacak
YEREL

AYDIN 19 MAYIS'TA ETKİNLİĞE DOYACAK
Harçlıklar yardıma dönüşüyor
YEREL

HARÇLIKLAR YARDIMA DÖNÜŞÜYOR
Aydın'da ihtiyaç sahipleri için tiyatro gösterisi
YEREL

AYDIN'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN TİYATRO GÖSTERİSİ
Didimli Burak FB altyapısında görücüye çıkacak
YEREL

DİDİMLİ BURAK FB ALTYAPISINDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Nazilli protokolü gençlerle buluştu
YEREL

NAZİLLİ PROTOKOLÜ GENÇLERLE BULUŞTU
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kuşadası'nın acil sorunları Aydın'daki toplantıya damga vurdu
YEREL

KUŞADASI'NIN ACİL SORUNLARI AYDIN'DAKİ TOPLANTIYA DAMGA VURDU
Şirince'de kuyumcu soyan zanlı, Kuşadası'nda yakalandı
YEREL

ŞİRİNCE'DE KUYUMCU SOYAN ZANLI, KUŞADASI'NDA YAKALANDI
Aydın İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AYDIN İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

AYDIN'DA İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Başkan Kayalı'dan Huzurevi ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyaret
YEREL

BAŞKAN KAYALI'DAN HUZUREVİ İLE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
Kuşadası'nda el sanatları sergisi açıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA EL SANATLARI SERGİSİ AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...