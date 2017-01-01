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Girişimcilik Kursu sona erdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Genç İşadamları Derneği(FAGİAD) tarafından, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğince düzenlenen 2017 yılının son 'Girişimcilik Kursu' sona erdi.

Girişimcilik Kursu ile ilgili bilgi veren KOSGEB Başkanlık Müşaviri Ahmet Alperen, "'Girişimcilik Kursumuzun 4 günlük eğitimi bugün sona erdi. Eğitime katılan arkadaşlarımızın hepsine başarılı oldukları için sertifikaları verilecek. Bu sertifikalarla yeni bir iş yeri kurma imkanına sahip olacaklar. Bu bakımdan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve iş hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

'Girişimcilik Kursu'nun son ders bitiminde kursiyerler, kursu başarıyla bitirmeyi pasta keserek kutladı.

(AA-SLH-Y)



17.05.2017 16:29:54 TSI

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