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BTO'dan vergi uyarısı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Bandırma Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Bandırma ve Balıkesir ekonomisi ile ilgili konular ele alınırken, vergi yapılandırması da gündeme geldi.

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı ile 6736 Sayılı Kanun hakkında görüş alışverişinde bulunarak mükellefleri uyardı.

Erol "Vergi yapılandırması yapan mükelleflerin 1. ve 2. taksitlerini 31 Mayıs'a kadar ödemeleri halinde 6736 Sayılı yasanın getirdiği tüm kolaylıklardan faydalanmaya devam edeceklerdir. Mükelleflerimizin bu tarihi atlatmaları halinde taksit imkânları ve peşin ödemenin sağladığı avantajları kaçırmış olacaklardır. Hiç kimse 1. veya 2. taksiti ödemedim yapılandırmam bozulmuştur diye düşünmesin. 31 Mayıs'a kadar 1. ve 2. taksitin birlikte ödenmesi ya da peşin ödemenin yapılması halinde tüm haklardan faydalanılacaktır" dedi.



17.05.2017 16:31:33 TSI

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