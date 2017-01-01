Gümülcine Başkonsolosu Akıncı İpsala'da
(Fotoğraflı)
Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Yunanistan Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Edirne İpsala ilçesine gelerek, Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Türkiye'nin Yunanistan Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Başkan Kerman'la ilçe hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Kerman, Akıncı'ya İpsala Saat Kulesi tablosu ve İpsala Pirinci takdim etti.
(EY-MEF-Y)
17.05.2017 16:31:43 TSI
NNNN